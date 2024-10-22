انتهت دوري الأبطال - ميلان (3)-(1) كلوب بروج

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 19:36

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ولم يحصد ميلان أي نقطة حتى الآن، حيث يقبع في المركز الـ32 بعد خسارتيه أمام ليفربول وباير ليفركوزن، فيما جمع كلوب بروج 3 نقاط في المركز الـ21 بخسارة بثلاثية على أرضه أمام بروسيا دورتموند، والفوز أمام شتورم جراتس النمساوي بهدف نظيف.

تشكيل ميلان: مايك مينيان - إيمرسون رويال – ماتيو جابيا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز - كريتسيان بوليسيتش – تيجاني رايندرز - روبن لوفتوس شيك - يوسف فوفانا – رافاييل لياو - ألفارو موراتا

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تشكيل كلوب بروج: سيمون مينيوليه - خواكين سيس - جويل أوردونيز - براندون ميشيل - ماكسيم دي كويبر - رافائيل أونيديكا - شمس الدين طالبي - أردون جاشاري - هانز فاناكين - كريستوس تزوليس - فيران جوتجلا

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نهاية المباراة بفوز ميلان 3-1

ق 88.. إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو وكاماردا يتحصل على بطاقة صفراء بعد نزع قميصه.

ق 87.. جوووووول الرابع لميلان برأسية من اللاعب فرانشيسكو كاماردا

ق 75.. تبديلان لميلان بنزول يونس موسى وفرانشيسكو كاماردا بدلا من فوفانا وجابيا

ق 72.. جووووول الثالث لميلان عن طريق تيجاني رايندرز بتسديدة تشبه كرة الهدف الثاني.

ق 61.. جووووول التقدم من جديد لميلان عن طريق تيجاني رايندرز بعد تسديد كرة عرضية لعبها نواه أوكافور ليصنع من اللمسة الأولى

ق 60.. تبديلان لميلان بنزول شيكويزي نواه أوكافور بدلا من لوفتس شيك ولياو

ق 51.. جوووووول التعادل لصالح كلوب بروج بعد فاصل من التمريرات لتصل للاعب البديل كيرياني سابي الذي سدد في شباك ميلان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40.. بطاقة حمراء للاعب كلوب بروج رافائيل أونيديكا بعد العودة لتقنية الـVAR.

ق 34.. جوووووول هدف أول لـ ميلان ضربة ركنية نفذها بوليسيتش لتسقط خلف الحارس في الشباك.

ق 31.. هجمة خطيرة لـ كلوب بروج ومينيان يتألق وينجح في التصدى للكرة بقدمه ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 15 .. أول ظهور لميلان بتسديدة من فوفانا مرة بجوار القائم بقليل.

انطلاق المباراة

ميلان كلوب بروج دوري الأبطال دوري أبطال أوروبا
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