بعد التوقيع لناديين.. إيقاف الزنفلي وتغريمه

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 18:38

كتب : رضا السنباطي

الأهلي - محمود الزنفلي

أعلن نادي غزل المحلة إيقاف حارس المرمى محمود الزنفلي من قبل لجنة شؤون اللاعبين.

وكشف غزل المحلة أن لجنة شؤون اللاعبين أخطرته بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 شهور.

بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 350 ألف جنيه.

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وكان نادي غزل المحلة تقدم بشكوى ضد محمود الزنفلي بعدما وقع لنادي حرس الحدود عقب إعلان انتقاله إلى غزل المحلة.

ولعب الزنفلي النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الداخلية إلى الأهلي.

وشهدت إعارة الزنفلي إلى الأهلي بند الشراء، لكن النادي لم يفعله في نهاية الموسم.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الماضي وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ولعب الزنفلي 11 مباراة الموسم الماضي جميعها مع الداخلية وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

بعد ذلك أعلن نادي غزل المحلة التعاقد رسميا مع محمود الزنفلي.

إلا أن الحارس بعدها أعلن عبر FilGoal.com الانتقال لصفوف حرس الحدود الصاعد حديثا للدوري المصري.

محمود الزنفلي حرس الحدود غزل المحلة الدوري المصري
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