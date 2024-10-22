تشكيل النصر - رونالدو وماني يقودان الهجوم أمام استقلال طهران.. ومشاريبوف أساسي
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 18:24
كتب : FilGoal
يتواجد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني في هجوم النصر أمام استقلال طهران الإيراني.
ويلعب النصر أمام الاستقلال ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
بينما يقود الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر السابق هجوم نادي الاستقلال الإيراني.
نادي الاستقلال تعاقد مؤخرا مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق لتدريبه لكنه نظرا لضيق الوقت سيترك قيادة المباراة للمدرب المحلي سهراب زادة.
وأعلن ستيفانو بيولي مدرب النصر تشكيل فريقه كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: نواف بوشل – محمد سيماكان – أيمريك لابورت – سالم النجدي
خط الوسط: عبد الله الخيري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو
خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أنخيلو.
ويملك النصر 4 نقاط بعدما تعادل أمام الشرطة العراقي وفاز على الريان القطري.
فيما يملك الاستقلال 3 نقاط بعدما فاز على الغرافة وخسر على يد السد القطري.