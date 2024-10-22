منافس بيراميدز - بعد تعادلين في الدوري.. الترجي يعلن رحيل مدربه البرتغالي

أعلن نادي الترجي التونسي رحيل البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للفريق.

ويأتي ذلك رغم عدم خسارة كاردوزو مع الترجي في أي مباراة هذا الموسم.

وكان كاردوزو قد حقق وصافة دروي أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد الخسارة من الأهلي في النهائي.

وجاء بيان الترجي التونسي كالآتي:

"يعلن نادي الترجي التونسي على نهاية التعاقد بصفة رسمية مع المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو والطاقم الفني الأجنبي المتواجد معه على إثر الاتفاق الذي تم بين الطرفين".

"سيتم خلال الأيام المقبلة التعاقد مع المدرب الجديد لفريق الكرة، هذا وقد انضم إسكندر القصري للإدارة الفنية بصورة مؤقتة للتدريبات لحين التعاقد مع المدرب الجديد".

وتعادل الترجي في آخر مباراتين بالدوري التونسي عقب مرور أربع جولات.

وكان الترجي قد تعادل أمام كل من الملعب التونسي ثم النجم المتلوي على الترتيب.

وتولى كاردوزو قيادة الترجي في يناير 2024 وقاد الفريق في 25 مباراة بمختلف المسابقات.

وكان يرتبط كاردوزو بتعاقد مع الترجي حتى صيف 2026.

ويقع الترجي في المجموعة التي تضم بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا.

وتضم رفقة الثنائي كل من ساجرادا الأنجولي ودجوليبا المالي بالمجموعة الرابعة من البطولة.