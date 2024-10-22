لودي يربك حسابات الهلال بشأن نيمار

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 18:09

كتب : FilGoal

نيمار ومالكوم

بات البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال من أسلحة البرتغالي جورجي جيسوس المهمة بعدما كان على مشارف مغادرة الفريق.

وسجل لودي في الفوز الهلال على العين 5-4 في المباراة التي أقيمت ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما سجل لودي في شباك الخلود بالدوري السعودي وصنع هدفا سجله ألكسندر ميتروفيتش في مباراة أهلي جدة.

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وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن لودي نسف مستوياته الباهتة التي قدمها في الموسم الماضي، ليربك حسابات إدارة ناديه.

وأوضحت التقارير أن الهلال كان قد استقر على رحيل لودي في شهر يناير المقبل من أجل إعادة قيد نيمار في القائمة المحلية قبل أن يتراجع لاعن قراره.

وقرر الهلال في النهاية تواجد نيمار في القائمة الآسيوية فقط، على أن يتم قيده في يناري المقبل ولكن تألق لودي اللافت قد يدفع نادي الهلال للنظر إلى خيارات أخرى لإعادة قيد نيمار.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن لدى كل فريق.

ويضم الهلال في قائمته كل من: ياسين بونو (المغرب) وكاليدو كوليبالي (السنغال) وكانسيلو (البرتغال) ولودي (البرازيل) وروبن نيفيز (البرتغال) وسيرجي سافيتش (صريبا) وألكسندر ميتروفيتنش (صربيا) ومالكوم (البرازيل).

ويحتاج الهلال للتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب فوق السن من أجل إعادة قيد نميار دا سيلفا.

نيمار عاد للمشاركة مع الهلال لأول مرة منذ 384 يومًا، بظهوره أمام العين الإماراتي بديلا في الدقيقة 77 من المباراة.

نيمار كان تعرض لإصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام الأوروجواي، 17 أكتوبر 2023، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال2026.

الهلال السعودي نيمار رينان لودي
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