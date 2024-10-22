حبس المتهمين في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يصافحون مؤمن زكريا قبل لقاء سموحة

أصدرت محكمة جنح الخليفة حكمها في قضية تزوير أعمال سحر لمؤمن زكريا.

مؤمن زكريا

النادي :

وكشفت صحيفة المصري اليوم إصدار المحكمة عقوبة على المهتمين الخمسة بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه مصري لكل منهم.

كما قضت بتغريمهم مبلغ 100 جنيه لكل منهم وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

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وصدر الحكم برئاسة خالد محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة بحضور شريف الجرف وكيل النيابة وأمانة سر كرم جبر.

ماذا حدث؟

انتشرت في الأيام الماضية بعض الأخبار التي تشير إلى اكتشاف أعمال سحر في أحد المقابر التابعة لـ مجدي عبد الغني عضو اتحاد كرة القدم السابق بشأن مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

الأمر الذي دفع السلطات الأمنية للتحرك والتحقق من الواقعة وبالقبض على المتهمين تأكد أن الأمر بالكامل غير صحيح.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الشهر الماضي القبض على 4 أشخاص بسبب تزوير واختلاق واقعة غير حقيقية بالعثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا لاعب منتخب مصر السابق.

مؤمن زكريا المحكمة محاكمة
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