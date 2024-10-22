كرة شاطئية – منتخب مصر ينتصر على المغرب ويتصدر مجموعته

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 17:14

كتب : حامد وجدي

مصر - المغرب - كرة شاطئية

انتصر منتخب مصر على منافسه المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا للكرة الشاطئية.

وسجل أهداف منتخب مصر محمد حسن (2) وأحمد تمساح.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري في الغردقة.

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وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى نصف نهائي البطولة وكذلك المغرب، لكن المباراة بينهما كانت على صدارة جدول ترتيب المجموعة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب وغانا وتنزانيا.

ولم يحقق منتخب مصر اللقب من قبل. واكتفى بوصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

فيما احتل المركز الثالث في 4 مناسبات.

ويتأهل البطل والوصيف لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية والتي ستقام في سيشل في مايو 2025.

وبهذا الفوز حقق منتخب مصر العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط والتأهل إلى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية الغردقة 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد السيد - إبراهيم حسن - أحمد حمدي.

اللاعبون: مصطفى أحمد - حسان محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي "صاصا" - هيثم عاطف – حسام سلامة "باولو" - عبد الرحمن حسن الشافعي - محمد عبد النبي "لوحه" - أحمد سليمان "إيشا" - إسماعيل بهجت - أحمد تمساح - محمود عماد "أوتي".

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