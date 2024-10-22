مدرب حجازي يرد على تكهنات خلافته لـ مانشيني في المنتخب السعودي

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

شاموسكا - الفيصلي

رد البرازيلي شاموسكا مدرب فريق نيوم على الأنباء التي ترددت حول إمكانية تدريبه المنتخب السعودي خلفا لروبرتو مانشيني المهدد بالإقالة.

وأصبح مانشيني مهددا بالإقالة بعد التعثرات الكبيرة التي مرّ بها الأخضر بعد انقضاء الجولة الرابعة من التصفيات النهائية.

وقال شاموسكا في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "أشكرا ثقة الجماهير بترشيح اسمي لقيادة المنتخب السعودي، ولكن مانشيني قادر على الاستمرارية وتحقيق أهدافه بالصعود والتأهل إلى مونديال 2026".

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وحول الأحاديث عن ضرورة عودة لاعبه المخضرم سلمان الفرج إلى المنتخب الأول، علق قائلا "الفرج لاعب مهم في كرة القدم السعودية، وأرى أنه يمكن أن يعود للأخضر مجدداً".

وأوضح أن عمله خلال السنوات التي قضاها مع عدد من الأندية السعودية هو ما عزز الثقة فيه، وهو ما يشعره بالفخر.

وبقي شاموسكا قرابة العقد من الزمن في قيادة أندية سعودية عدة، وفي مقدمتها الفيصلي، الذي حقق أكبر إنجازاته بالتتويج بكأس الملك.

كما قاد الشباب والتعاون، إضافة إلى تجربة قصيرة مع نادي الهلال وكان مدرب مرحلة مفصلية في تاريخ النادي، إلا أنه لم يستمر طويلاً، خصوصاً أنه جاء في نهاية موسم.

ويتصدر نيوم الذي يضم أحمد حجازي جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 19 نقطة من 6 انتصارات وتعادل بعد 7 جولات.

قبل أيام، ذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الاتحاد السعودي لكرة القدم عقد اجتماعا ساخنا يوم الأربعاء لحسم مصير روبرتو مانشيني مع منتخب السعودية.

ولم تخرج أي أنباء عن تفاصيل الاجتماع.

مانشيني بات أمام مفترق طرق بعد النتائج المخيبة في تصفيات كأس العالم 2026، فقد تعادل سلبيا مع البحرين في جدة ضمن الجولة الرابعة يوم الثلاثاء.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أوضح للصحفيين عقب لقاء البحرين عدم رضاه ما يقدمه المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، مشيراً إلى اجتماع سيعقده الأربعاء من أجل تصحيح المسار.

وقال المسحل: "المستوى كان جيدا أمام البحرين، لكن يجب أن نعتذر للجمهور الكبير الذي يدعمنا، لم نشاهد المنتخب السعودي بهذا الوضع، غير راضيين عما يحدث، الحصول على نقطتين من 3 مباريات على أرضك هذا أمر غير مقبول، سيتم اتخاذ قرار بإذن الله".

وأضاف "من المستحيل أن تترك الفريق يظهر بهذا الشكل 3 مباريات أمام جمهور يساند من أول دقيقة إلى آخر دقيقة، إلى متى!؟".

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

شاموسكا روبرتو مانشيني السعودية
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