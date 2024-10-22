بعد 4 مباريات فقط.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس

أعلن منتخب تونس إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدربه فوزي البنزرتي.

ولم يعلن الاتحاد التونسي عن المدرب الذي سيتولى الفريق بدلا من البنزرتي.

صاحب الـ 74 عاما قاد الفريق في 4 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية قبل الرحيل عن تدريب تونس.

وخلال المباريات التي قادها البنزرتي حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وفي فترة التوقف الدولي الماضية لعب منتخب تونس مباراتين ضد جزر القمر، تعادل في واخدة وخسر الأخرى.

ويحتل منتخب تونس حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني.

وسيلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع كل من مدغشقر وجامبيا لتحديد المتأهلين لكأس أمم إفريقيا.