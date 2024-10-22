بعد 4 مباريات فقط.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

فوزي البنزرتي

أعلن منتخب تونس إنهاء تعاقده بالتراضي مع مدربه فوزي البنزرتي.

ولم يعلن الاتحاد التونسي عن المدرب الذي سيتولى الفريق بدلا من البنزرتي.

صاحب الـ 74 عاما قاد الفريق في 4 مباريات فقط منذ توليه المسؤولية قبل الرحيل عن تدريب تونس.

أخبار متعلقة:
تقرير: منتخب تونس يرفض رحيل البنزرتي بعد أيام من الإضراب.. حكام تونس يعودون إلى الملاعب تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب تصفيات أمم إفريقيا - الخسارة الأولى في رادس من 2018.. جُزر القُمر تصعق تونس بهدف

وخلال المباريات التي قادها البنزرتي حقق الفريق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

وفي فترة التوقف الدولي الماضية لعب منتخب تونس مباراتين ضد جزر القمر، تعادل في واخدة وخسر الأخرى.

ويحتل منتخب تونس حاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني.

وسيلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة مع كل من مدغشقر وجامبيا لتحديد المتأهلين لكأس أمم إفريقيا.

تونس فوزي البنزرتي
نرشح لكم
بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم مباراة الأهلي والعين هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية بقيادة التركي أوموت.. طاقم حكام مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال انتهت دوري أبطال آسيا - الريان (1)-(2) أهلي جدة تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة أهلي جدة انتهت أبطال آسيا – العين (4)-(5) الهلال.. فوز الأزرق عودة نيمار لمقاعد بدلاء الهلال ضد العين في أبطال آسيا
أخر الأخبار
كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حكيمي ينقذ سان جيرمان ويحرم إيندهوفن من الانتصار الأول في دوري الأبطال 4 ساعة | الكرة الأوروبية
في 5 دقائق أخيرة مثيرة.. يوفنتوس يخسر أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيان دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد 4 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس 4 ساعة | القسم الثاني
"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة