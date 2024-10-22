في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات

يكشف FilGoal.com كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد.

وحسبما علم FilGoal.com اتسمت السلطات الإماراتية بالمرونة باعتبار تهمة "التعدي على أحد موظفي الدولة" جنحة وليست جناية.

وتحددت جلسة صباح غد الأربعاء بشكل عاجل لمحاكمة الثلاثي عبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، ونبيل عماد كان القرار الأكثر مرونة من قبل السلطات الإماراتية باعتبار تهمة "التعدي على أحد موظفي الدولة" جنحة وليست جناية حيث كان الأمر وقتها ليستغرق لعدة جلسات على مدار أسابيع.

الثلاثي تصالح بالفعل مع الطرف المعتدى عليه وتغاضى عن التصعيد القضائي، لكن تبقى المحاكمة للحصول على الحق العام للدولة

ماذا حدث؟

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهو الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تمت إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة غدا".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه الأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر.