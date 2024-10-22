الزمالك لـ في الجول: إحالة الثلاثي المحتجز في الإمارات لمحاكمة عاجلة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 16:10

كتب : أحمد الخولي

مصطفى شلبي - عبد الواحد السيد - نبيل عماد

أعلن أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك إحالة ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد إلى محاكمة عاجلة.

وقال سالم في تصريحات لـ FilGoal.com: "تم إحالة الثلاثي عبد الواحد السيد ونبيل عماد إلى المحاكمة وتم تحديد جلسة عاجلة غدا.

ماذا حدث

أخبار متعلقة:
الدرندلي يزور ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات السوبر المصري - والد عمر كمال يكشف حالة إصابته وفرص لحاقه بالنهائي أمام الزمالك الزمالك: نحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي.. وهذا موقفنا من عدم لعب نهائي السوبر مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهو الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.

الزمالك الإمارات عبد الواحد السيد مصطفى شلبي نبيل عماد
نرشح لكم
حبس المتهمين في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات الرمادي يوضح مزحة "الكنترول" التي تسببت في سوء فهم معرفة منافسه في الدوري في الجول يكشف كواليس جلسة محاكمة فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات تأجيل النطق بالحكم في قضية فتوح الدرندلي يزور ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات رئيس إنبي: ما عند الأهلي لا يضيع وهذه مشكلة التفاوض معه.. والفارق بين طه عزت وعامر حسين السوبر المصري - رئيس لجنة الحكام يعلق على إلغاء هدف أوباما ولمسة يد أكرم توفيق
أخر الأخبار
حبس المتهمين في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا لمدة 3 سنوات 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة شاطئية – منتخب مصر ينتصر على المغرب ويتصدر مجموعته 53 دقيقة | منتخب مصر
مدرب حجازي يرد على تكهنات خلافته لـ مانشيني في المنتخب السعودي ساعة | سعودي في الجول
بعد 4 مباريات فقط.. فوزي البنزرتي يرحل عن تدريب منتخب تونس ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات ساعة | الدوري المصري
الزمالك لـ في الجول: إحالة الثلاثي المحتجز في الإمارات لمحاكمة عاجلة ساعة | الكرة المصرية
توني كروس: لن أعمل كمدرب أبدا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر فليك: كنا نخطط لمشاركة دي يونج ضد إشبيلية.. ولن أكشف عن خطتي لمواجهة بايرن 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 خبر في الجول - احتجاز عبد الواحد السيد ونبيل عماد وشلبي لحين العرض على النيابة