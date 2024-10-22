توني كروس: لن أعمل كمدرب أبدا

أوضح الألماني توني كروس نجم ريال مدريد الذي اعتزل كرة القدم مؤخرا أنه لن يتجه إلى مهنة التدريب.

وقال كروس في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "هل لدي أي خطط لدخول مجال التدريب؟ لا، لن أكون مدربا".

وأضاف الألماني "إذ طلب كارلو أنشيلوتي رأيي في أحد الأمور الفنية سأعطيه رأيي بالتأكيد، أحيانًا أكون على اتصال به، إنه أمر طبيعي في علاقتنا".

وتابع "أعتقد أن اليوم في ملعب تدريب ريال مدريد أصعب كمدرب منه كلاعب. كلاعب تأتي وتقوم بعملك وتعود إلى المنزل. أما كمدرب، فأنت مسؤول عن الجميع، أول من يأتي وآخر من يغادر".

وأكمل "ربما أعمل كمدير رياضي، هذا المنصب يعطيك حرية أكثر بعض الشيء، وتعمل أكثر باستخدام هاتفك المحمول، وما إلى ذلك، لكن من المستحيل أن أكون مدربا. أنا مدرب، ولكن بطريقة أخرى مع العديد من الأطفال في الأكاديمية الخاصة بي".

وكشف كروس عن رأيه في تعيين مواطنه توماس توخيل كمدير فني لمنتخب إنجلترا بقوله "لست مندهشا من اختيارهم له لأنه مدرب جيد جدا".

وأتم "لقد أحببت فترة وجوده في إنجلترا، فهو يتحدث اللغة الإنجليزية جيدا، وفاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، ولديه سمعة جيدة جدا بإنجلترا".

وقرر كروس اعتزال كرة القدم بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند 2-0 في ملعب ويمبلي، والمشاركة مع ألمانيا في يورو 2024.

وودع المانشافت بطولة يورو 2024 التي استضافتها ألمانيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إسبانيا 2-1.

وكان كروس قرر الاعتزال الدولي عام 2022، قبل أن يقرر التراجع عن قرار الاعتزال في فبراير 2024 بعد قدرة يوليان ناجلزمان المدير الفني للمنتخب الألماني على إقناعه.

عاد كروس إلى المنتخب الألماني في فبراير من هذا العام، بعد اعتزاله اللعب الدولي في عام 2022.

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