مؤتمر فليك: كنا نخطط لمشاركة دي يونج ضد إشبيلية.. ولن أكشف عن خطتي لمواجهة بايرن

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

يرى هانسي فليك مدرب برشلونة أن مواجهة بايرن ميونيخ ستكون مختلفة عن المواجهات السابقة.

ويستعد برشلونة لمواجهة بايرن موينيخ غدا الأربعاء في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

"النتائج السابقة ضد بايرن؟ مستعدون لمباراة الغد، المباريات تختلف والكثير من الأشياء قد تحدث وفي هذا الموسم قمنا بعمل جيد في التركيز على كل مواجهة، بايرن فريق ممتاز وكل فريق يريد قياس قوته ضد الأفضل".

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وواصل "خطتنا كانت أن يشارك دي يونج في مباراة إشبيلية ولكنه لم يشعر إنه بخير وبخلاف إريك جارسيا فجميع اللاعبين متاحين وأنا سعيد بذلك".

وأكمل "احتمالية لعب مباراة أتليتكو مدريد في ميامي؟ أنا رجل يعيش في الحاضر ولا أعرف القرار الذي سيتم اتخاذه وأركز فقط على مواجهة بايرن".

وتابع "نتسعد لكل مباراة ونعرف خصمنا بشكل جيد، لقد لعبت بصفوف بايرن ودربت الفريق، هو نادي رائع ولدي علاقات جيدة هناك مع اللاعبين والإدارة ولكن الآن أنا في فصل جديد من حياتي وأشعر بدعم الجماهير".

وأضاف "اللعب بضغط عالي ضد بايرن؟ إذا قلت أي شيء سأكون قد أعطيتهم فكرة عن الطريقة التي نريد اللعب بها، هناك أشياء واضحة يجب على الفريق أن يقدمها ولا شيء يسير بشكل كامل بنسبة 100% ولكننا نحاول التحسن في كل مباراة وبالطبع الضغط سيكون مهما وكذلك الدفاع في بعض الأوقات".

وعن فوزه مع بايرن على برشلونة بنتيجة 8-2 قال: "لقد قلت من قبل إنني أشعر بطيبة الناس في معاملتي هنا ولا علاقة للأمر بالماضي أو المستقبل المحتمل حاليا نحن نعمل كل يوم وأعتقد أن لاماسيا لها الفضل في ذلك العمل لأن جميعهم يهتمون ببعضهم وإذا فكرت في اللحظة التي شارك فيها جافي ستشعر بالقشعريرة".

وشدد "كل مباراة لها الاستعداد الخاص بها، لقد قابلت اللاعبين وتحدثت معهم والأمر ليس سهلا لأننا لم نحظى بالكثير من الوقت ".

وأتم "أنا سعيد في برشلونة ومن الممتع العمل هنا والجميع يساندني وقد قلت من قبل إنني ملتزم بتقديم أفضل ما لدي ونحن نعمل من أجل الظهور بأعلى مستوى ممكن".

وفاز كلا الفريقين في مباراة وخسرا في أخرى بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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