ريليفو: عرض من الدوري السعودي إلى روديجير.. وموقف اللاعب

تلقى أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد عرضا من الدوري السعودي للانضمام إلى أحد فرقه.

وحسب موقع ريليفو فإن المدافع الألماني تلقى عرضا من الدوري السعودي للانتقال عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.

وأفاد الموقع أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما يرحب للعب في السعودية وإنهاء مسيرته هناك.

وينتهي عقد السيراليوني الأصل في صيف 2026 مع النادي الملكي.

وخاض روديجير مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي 13 مباراة في جميع المسابقات وسجل هدفا.

وتوج روديجير مع ريال مدريد بـ7 ألقاب.

وحصل روديجير على بطولة السوبر والكأس والدوري في إسبانيا مرة واحدة، وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وتمكن روديجير من الفوز ببطولة السوبر الأوروبي مرتين.

وانضم روديجير إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في موسم 2022-2023 بدون مقابل بعد انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.

ولعب روديجير في الفرق السنية المختلفة لبوروسيا دورتموند ثم انتقل إلى شتوتجارت وتمت إعارته إلى روما قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي.

وضم تشيلسي روديجير حتى قرر الرحيل وعدم تجديد عقده إلى ريال مدريد.