الرمادي يوضح مزحة "الكنترول" التي تسببت في سوء فهم معرفة منافسه في الدوري

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 15:26

كتب : بسام أبوبكر

أيمن الرمادي

أوضح أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا سوء الفهم بشأن معرفة خصمه في الأسبوع الأول من الموسم الجديد للدوري المصري وهو الأهلي.

وقال الرمادي في تصريحات لراديو أون سبورت: "حدث سوء فهم من حديثي الخاص بمعرفة قرعة بداية الدوري بمواجهة الأهلي من الكنترول".

وأضاف "كنت متواجدا في سيارة محمد بسام ونستمع إلى القرعة وحدث بعض التشويش ثم جائتني رسالة بمواجهة الأهلي في الأسبوع الأول، ثم نظرت إلى بسام وأخبرته بالأمر".

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وأكمل "تم تأكيد المعلومة عند وصولنا بمواجهة الأهلي، ولذلك قلت لبسام إنني حصلت عليها من الكنترول".

وشدد "الأمر تم فهمه بشكل خاطئ وكل ما في الأمر أن حدث تأخير في البث مما جعل رسالة هاتفي المحمول أسرع من الراديو".

وكان ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية قد تحدث عن الأمر في وقت سابق.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "تصريح أيمن الرمادي حول معرفته بالقرعة؟ لقد تعاقدنا مع شركة ألمانية ولإدارة كل شيء بالدوري ويتم التشكيك بنا منذ اليوم الأول".

لمعرفة القرعة بشكل كامل من هنا

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للنخبة لعام 2024، وذلك بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بثنائية مقابل هدف.

ويضرب الأهلي موعدا مع الزمالك في نهائي السوبر يوم الخميس المقبل، بينما يلعب سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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