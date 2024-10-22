في الجول يكشف كواليس جلسة محاكمة فتوح بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

أجلت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، تأجيل النطق بالحكم في قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

ويكشف لكم FilGoal.com كواليس جلسة محاكمة اللاعب التي جرت منذ قليل بمحكمة جنايات مطروح.

- تم استدعاء الطبيب الكيميائي هاني كباري محمد إسماعيل وتم سؤاله من قبل محامي الدفاع عن التالي:

ما هي الفترة الزمنية لمكوث جوهر الحشيش بداخل الدم والبول؟

هل يمكن تحديد المدة الزمنية التي تم التعاطي خلالها؟

هل يتم تحديد نسبة التعاطي بتحليل الدم والبول؟

- تم استدعاء الطبيب الشرعي جمال عبد الرازق وتم سؤال عن ما إذا كان قد قام بتحريز العينة المأخوذة من المتهم وكيفية إرسالها إلى من الطب الشرعي إلى المعامل الكيميائية؟

- تم التوقيع من أهلية المجني عليه بالتصالح عن تهمة القتل الخطأ مقابل مبلغ دية تم الاتفاق عليه.

- بالنسبة لقضية تعاطي المخدرات تم تأجيلها إلى يوم 16 نوفمبر المقبل في جلسة المرافعة الختامية مع إخلاء سبيله وضرورة حضور للجلسة.

وكانت محكمة جنايات مطروح، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وأحالت النيابة العامة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك الثلاثاء الماضي لأول مرة بعد إخلاء سبيله.

وتحدث فتوح لأول مرة عن الأمر طالبا العفو والصفح (طالع التفاصيل)