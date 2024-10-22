تأجيل النطق بالحكم في قضية فتوح

أجلت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، تأجيل النطق بالحكم في قضية أحمد فتوح لاعب الزمالك.

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل بحضور اللاعب شخصيا.

وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه وتم أثبات إيجابية العينة.