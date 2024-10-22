الدرندلي يزور ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات

تواصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع مجلس إدارة نادي الزمالك لبحث الأزمة الحالية التي يمر بها النادي.

وكانت السلطات الإماراتية قد احتجزت ثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد وعبد الواحد السيد مدير الكرة لاتهامهم بالاعتداء على فرد أمن خلال مباراة بيراميدز.

كما أشار اتحاد الكرة في بيان مرسل للصحفيين إلى أن خالد الدرندلي قد ذهب لزيارة الثلاثي المحتجز في الإمارات.

ماذا حدث

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهو الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.