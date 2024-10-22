محقق الأرقام الملفتة.. رئيس سبورتنج لشبونة يكشف موقفه من رحيل جيوكيريس

كشف فريديريكو فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة عن موقفه من بيع فيكتور جيوكيريس لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فارانداس لراديو RTP البرتغالي: "الأمر صعب للغاية، لا يوجد شيء مستحيل في الحياة، لذا لا أستطيع قول ذلك، لكنني أقول إنه صعب للغاية ومعقد".

وحقق المهاجم بعض الأرقام الملفتة في الدوري البرتغالي، إذ حصل على جائزة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 29 هدفا.

وتحصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما على جائزة لاعب العام في الدوري البرتغالي الموسم السابق.

وتمكن من الفوز برفقة فريقه بالدوري البرتغالي تحت قيادة روبن أموريم.

ولعب جيوكوريس الموسم الماضي 50 مباراة وسجل 43 هدفا وصنع 15 آخرين.

أما في الموسم الجاري، فشارك جيوكيريس في 12 مباراة وأحرز 12 هدفا وصنع آخرين.

وينتهي عقد جيوكيريس في صيف 2028 ولديه شرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو.

وتعاقد سبورتنج لشبونة مع جيوكيريس في صيف 2023 مقابل 24 مليون يورو قادما من كوفنتري سيتي الإنجليزي.