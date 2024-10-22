عودة ليني يورو إلى التدريبات الفردية لـ مانشستر يونايتد

عاد ليني يورو لاعب مانشستر يونايتد إلى التدريبات الفردية للفريق.

وأصيب يورو في مباراة يونايتد الودية ضد أرسنال بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي في فترة التحضيرات للموسم الحالي.

وكانت شبكة سكاي سبورتس أفادت وقتها أنه سيغيب لمدة 3 أشهر.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع المدافع الفرنسي قادما من ليل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

ووقع يورو على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

وكان النادي الإنجليزي في منافسة شديدة مع ريال مدريد لضم يورو، ولكن الملكي رأى أن التكلفة الإجمالية للصفقة أصبحت باهظة للاعب يتبقى في تعاقده مع ليل موسما وحيدا فقط.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.