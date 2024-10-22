رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن عرض نادي نابولي من أجل تجديد عقد خفيتشا كفاراتسخيليا لاعب الفريق.

وأشارت بعض التقارير الإخبارية إلى اقتراب كفاراتسخيليا من الرحيل في الصيف الماضي، إلا أن أنطونيو كونتي مدرب الفريق أوقف كل شيء وأقنعه بالبقاء.

وحسب رومانو، فإن عرض نابولي هو تعديل راتب اللاعب الجيورجي ليصل إلى 5-6 ملايين يورو صافي في العام الواحد.

وينتهي عقد كفاراتسخيليا في صيف 2027 في النادي الجنوبي.

وتحدث جيوفاني مانا المدير الرياضي لنادي نابولي من قبل في هذا الأمر لشبكة سكاي سبورت إيطاليا قائلا: "لا يزال عقد كفاراتسخيليا ساريا لمدة ثلاثة مواسم".

واختتم "كانت هناك أندية مهتمة بضم كفاراتسخيليا، لكننا أردنا الاستمرار معا، نحن نعمل الآن مع وكلائه لتمديد العقد".

وتألق اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مع نابولي حتى الآن، إذ تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين آخرين في 10 مباريات لعبهم خلال الموسم الجاري، بواقع 8 في الدوري الإيطالي ومباراتين في كأس إيطاليا.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه إنتر ميلان بـ17 نقطة.