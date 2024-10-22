كروس: هذا أصعب شيء بشأن قرار اعتزالي.. ولم أفكر في الرحيل من ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد السابق عن أصعب شيء بشأن قرار اعتزاله كرة القدم.

وقال اللاعب الألماني لصحيفة ماركا: "أصعب شيء هو إخبار كارلو أنشيلوتي ونجلي بأنني سأعتزل".

وأضاف "أنا أحب ريال مدريد بكل ما تعنيه الكلمة حقا، والوداعية في سانتياجو برنابيو لن أنساها سأحتفظ بها في قلبي إلى الأبد".

وأنهى حديثه قائلا: "لا توجد لحظة واحدة خلال الـ10 سنوات التي قضيتها في ريال مدريد فكرت في الرحيل، لم يحدث أبدا هذا الشيء، لم يشك أحد من قبل النادي في جودتي".

وتوج كروس مع ريال مدريد بـ23 لقبا بواقع 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ومثلهم لكأس العالم للأندية، و4 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي ومثلهم للدوري الإسباني والسوبر الإسبااني، بالإضافة للقب واحد لكأس ملك إسبانيا.

وشكّل كروس مع لوكا مودريتش وكاسيميرو ثلاثي وسط قوي في تشكيل ريال لمدريد.

وقضى كروس 7 مواسم ضمن صفوف فريق بايرن ميونيخ قبل قرار انضمامه إلى ريال مدريد.

وقرر كروس اعتزال كرة القدم بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد على حساب بوروسيا دورتموند 2-0 في ملعب ويمبلي، والمشاركة مع ألمانيا في يورو 2024.

وودع المانشافت بطولة يورو التي استضافتها ألمانيا من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام إسبانيا 2-1.

وكان كروس قرر الاعتزال الدولي عام 2022، قبل أن يقرر التراجع عن قرار الاعتزال في فبراير 2024 بعد قدرة جوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني على إقناعه.

عاد كروس إلى المنتخب الوطني في فبراير من هذا العام، بعد اعتزاله اللعب الدولي في عام 2022.