سكاي: ليفركوزن بدأ في البحث عن بديل تشابي ألونسو

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو - باير ليفركوزن

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن نية باير ليفركوزن في البحث عن مدرب جديد لتولي تدريب الفريق.

وفقا للشبكة فإن النادي يعرف أنه لن يتمكن من الحافظ على تشابي ألونسو كمدرب للفريق إذا حصل على عروض كبيرة في الموسم المقبل.

ويمتد عقد تشابي ألونسو لموسم إضافي ولكن النادي يرى أن الحفاظ عليه سيكون صعبا.

أخبار متعلقة:
التشكيل - مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام باير ليفركوزن هدف مرموش لا يكفي.. ليفركوزن يقلب النتيجة على فرانكفورت وتصحيح من بونيفاس المدير التنفيذي لباير ليفركوزن: أشعر بالغضب بسبب بيلينجهام حتى الآن دورتموند يخسر من يونيون برلين.. وتعادل مفاجئ لـ ليفركوزن

ويتحضر ليفركوزن لإمكانية انتقال ألونسو لتدريب فريق كبير مثل ريال مدريد أو مانشستر سيتي في حالة رحيل أي من مدربيهما.

الأسماء الأبرز لتولي تدريب ليفركوزن في حال رحيل ألونسو هم سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت وساندرو فاجنر المدرب المساعد في منتخب ألمانيا برفقة جوليان ناجلسمان.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ليفركوزن في بداية الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بلا هزيمة والوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفركوزن حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ ولايبزج صاحبي الصدارة.

باير ليفركوزن الدوري الألماني تشابي ألونسو
نرشح لكم
رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا كروس: هذا أصعب شيء بشأن قرار اعتزالي.. ولم أفكر في الرحيل من ريال مدريد توتي: تواصلت معي أندية في إيطاليا للعودة من الاعتزال.. وهذا موقفي مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أكتوبر.. ريال مدريد ودورتموند في نهائي مبكر وأرسنال وسان جيرمان باختيار جماهير نيس.. عبد المنعم ثالث أفضل لاعب في مباراة نانت شكوك حول لحاق نجم إنتر بمواجهة يوفنتوس رومانو يكشف مستقبل إريكسن مع مانشستر يونايتد إقالة أولى في الدوري الألماني بعد مرور 7 جولات
أخر الأخبار
رومانو يكشف عرض نابولي لتجديد عقد كفاراتسخيليا دقيقة | الكرة الأوروبية
كروس: هذا أصعب شيء بشأن قرار اعتزالي.. ولم أفكر في الرحيل من ريال مدريد 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب العين: تركيزنا بدأ لمواجهة الأهلي بعد الخسارة من الهلال 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
سكاي: ليفركوزن بدأ في البحث عن بديل تشابي ألونسو 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب الهلال: هذا ما يحتاجه نيمار حتى يصل إلى أعلى جاهزية 55 دقيقة | سعودي في الجول
توتي: تواصلت معي أندية في إيطاليا للعودة من الاعتزال.. وهذا موقفي ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - أيمن المزين مديرا فنيا لـ المنصورة ساعة | القسم الثاني
مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أكتوبر.. ريال مدريد ودورتموند في نهائي مبكر وأرسنال وسان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك