سكاي: ليفركوزن بدأ في البحث عن بديل تشابي ألونسو

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن نية باير ليفركوزن في البحث عن مدرب جديد لتولي تدريب الفريق.

وفقا للشبكة فإن النادي يعرف أنه لن يتمكن من الحافظ على تشابي ألونسو كمدرب للفريق إذا حصل على عروض كبيرة في الموسم المقبل.

ويمتد عقد تشابي ألونسو لموسم إضافي ولكن النادي يرى أن الحفاظ عليه سيكون صعبا.

ويتحضر ليفركوزن لإمكانية انتقال ألونسو لتدريب فريق كبير مثل ريال مدريد أو مانشستر سيتي في حالة رحيل أي من مدربيهما.

الأسماء الأبرز لتولي تدريب ليفركوزن في حال رحيل ألونسو هم سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت وساندرو فاجنر المدرب المساعد في منتخب ألمانيا برفقة جوليان ناجلسمان.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ليفركوزن في بداية الموسم الماضي ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بلا هزيمة والوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفركوزن حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ ولايبزج صاحبي الصدارة.