مدرب الهلال: هذا ما يحتاجه نيمار حتى يصل إلى أعلى جاهزية

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي أن البرازيلي نيمار يحتاج إلى التدرج في المشاركة بالمباريات قبل أن يصل لمستواه المعهود.

وعاد نيمار للملاعب بعد غياب دام لمدة عام، في فوز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وقال جورجي جيسوس مدرب الهلال للصحفيين: "نيمار يحتاج إلى التدرج في المشاركة حتى يصل إلى أعلى جاهزية".

وأضاف "أشركته والفريق متقدم، حتى يستغل المساحات التي تركها الخصم، لكن نقص الصفوف أدى إلى تغيير الشكل".

وأكمل "سالم الدوسري هو الأفضل في آسيا، وساعدنا كثيرا بالحل الفردي".

وسجل الدوسري 3 أهداف "هاتريك" وقاد الفريق للفوز 5-4، إذ عاد الهلال من ملعب طحنون بن زايد بفوز مثير على العين، انتقم به من هزيمته الموسم الماضي التي أقصته من البطولة ذاتها.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من البداية وحتى النهاية واستمرت لـ115 دقيقة بالوقت بدل الضائع.

كما شهدت المواجهة التاريخية عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة.

وتقاسم سفيان رحيمي نجم العين وسالم الدوسري نجم الهلال خطف الأضواء في الملعب بعدما سجل كل منهما 3 أهداف "هاتريك" لفريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد.

وتجمد رصيد العين عند النقطة 1 وتراجع للمركز العاشر.

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