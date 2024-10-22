مدرب الهلال: هذا ما يحتاجه نيمار حتى يصل إلى أعلى جاهزية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

نيمار وميتروفيتش ثنائي الهلال السعودي

أوضح جورجي جيسوس مدرب الهلال السعودي أن البرازيلي نيمار يحتاج إلى التدرج في المشاركة بالمباريات قبل أن يصل لمستواه المعهود.

وعاد نيمار للملاعب بعد غياب دام لمدة عام، في فوز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وقال جورجي جيسوس مدرب الهلال للصحفيين: "نيمار يحتاج إلى التدرج في المشاركة حتى يصل إلى أعلى جاهزية".

أخبار متعلقة:
هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر

وأضاف "أشركته والفريق متقدم، حتى يستغل المساحات التي تركها الخصم، لكن نقص الصفوف أدى إلى تغيير الشكل".

وأكمل "سالم الدوسري هو الأفضل في آسيا، وساعدنا كثيرا بالحل الفردي".

وسجل الدوسري 3 أهداف "هاتريك" وقاد الفريق للفوز 5-4، إذ عاد الهلال من ملعب طحنون بن زايد بفوز مثير على العين، انتقم به من هزيمته الموسم الماضي التي أقصته من البطولة ذاتها.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من البداية وحتى النهاية واستمرت لـ115 دقيقة بالوقت بدل الضائع.

كما شهدت المواجهة التاريخية عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة.

وتقاسم سفيان رحيمي نجم العين وسالم الدوسري نجم الهلال خطف الأضواء في الملعب بعدما سجل كل منهما 3 أهداف "هاتريك" لفريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد.

وتجمد رصيد العين عند النقطة 1 وتراجع للمركز العاشر.

الهلال العين سالم الدوسري نيمار
نرشح لكم
7 من 7.. بيولي يواصل انتصاراته مع النصر ويفوز على الاستقلال في غياب موسيماني انتهت دوري أبطال آسيا - النصر (1)-(0) الاستقلال.. 3 نقاط ثمينة لودي يربك حسابات الهلال بشأن نيمار مدرب حجازي يرد على تكهنات خلافته لـ مانشيني في المنتخب السعودي بيان قوي من نادي الاتفاق بعد تصريحات ستيفن جيرارد النارية تجاه الحكام بيولي: حققنا الأهم أمام الشباب.. ولا نملك الوقت للراحة جيسوس يكشف موقف نيمار وبونو من مواجهة العين بدأت وانتهت في +90.. النصر يخطف فوزا مثيرا من الشباب في دربي الرياض
أخر الأخبار
كورتوا: رد فعلنا كان عظيما.. وهذا ما علينا فعله أمام برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
حكيمي ينقذ سان جيرمان ويحرم إيندهوفن من الانتصار الأول في دوري الأبطال 3 ساعة | الكرة الأوروبية
في 5 دقائق أخيرة مثيرة.. يوفنتوس يخسر أمام شتوتجارت بدوري أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرسنال يهزم شاختار.. وأستون فيلا يواصل تصدر دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
شوط واحد يكفي.. هاتريك فينيسيوس يقود ريال مدريد للعودة بخماسية أمام دورتموند 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أحمد سالم يوضح حقيقة نشر بيان دون الرجوع لإدارة الزمالك.. وتصريح عبد الواحد 4 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس 4 ساعة | القسم الثاني
"تقدير تام للإمارات وفتح تحقيق عاجل" بيان رسمي من الزمالك بشأن أحداث السوبر 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 3 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة