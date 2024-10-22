توتي: تواصلت معي أندية في إيطاليا للعودة من الاعتزال.. وهذا موقفي

أقر فرانشيسكو توتي لاعب روما السابق وأسطورة كرة القدم أن عدة أندية في الدوري الإيطالي تواصلت معه للعودة من الاعتزال.

واعتزل توتي في فريق طفولته روما منذ 7 أعوام ولم يلعب لأي فريق آخر في مسيرته الكروية.

وقال توتي في تصريحات نقلها موقع توتو ميركاتو ويب: "تواصلت معي عدة أندية في الدوري الإيطالي خلال الشهر الماضي، جعلوني أفكر في أمر العودة للعب مرة أخرى".

وأضاف "شعرت بشيء من الجنون وسألت نفسي لماذا ما زالوا يريدونني بعد كل هذه السنوات"؟

وأنهى حديثه قائلا: "لا تقل لا أبدا في الحياة، عاد بعض اللاعبين إلى اللعب بعد الاعتزال بسنوات، سأكون جاهزا خلال شهرين".

وبدأ توتي مسيرته في 1993 واعتزل في 2017، لكن يبدو أنها ليست النهاية.

ولعب توتي مع روما 785 مباراة في جميع البطولات وسجل 307 هدفا وصنع 207 آخرين.

وتوج توتي بكأس العالم 2006 مع إيطاليا، وحصل على الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا والسوبر الإيطالي مرتين.