دوري المحترفين - أيمن المزين مديرا فنيا لـ المنصورة

أعلن نادي المنصورة تعيين أيمن المزين مديرا فنيا للفريق خلفا لرضا العيسوي.

وتعرض الفريق لثلاثة هزائم في انطلاق دوري المحترفين تحت قيادة العيسوي لتقرر إدارة النادي رحيله عن صفوف الفريق.

وجاء الجهاز الفني الجديد للمنصورة كالتالي:

أيمن المزين: مدير فني.

حسن بادع: مشرف عام على الفريق.

شريف أبو العزم: مدير كرة.

سمير سعد: مدرب عام.

محمد سعيد: مدرب مساعد.

سعيد البيلي: مدرب حراس مرمى.

خالد عبد الرازق: محلل أداء.

محمد عاطف: معد بدني.

مع استمرار الجهاز الطبي والإداري في مهمته.

ويخوض الفريق مرانه الأول تحت قيادة المزين عصر اليوم.

وسيلعب الفريق أول مباراة تحت قيادة المزين ضد الترسانة في الجولة الرابعة من دوري المحترفين يوم الأحد المقبل.

ويحتل المنصورة حاليا المركز العشرين والأخير في جدول الترتيب بدون نقاط.

وسبق للمزين قيادة 4 فرق للدوري المصري الممتاز وهم الرجاء والشرقية والأسيوطي وطنطا.