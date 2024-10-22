مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أكتوبر.. ريال مدريد ودورتموند في نهائي مبكر وأرسنال وسان جيرمان

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 10:31

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - دورتموند

تقام مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي ريال مدريد منافسه بوروسيا دورتموند، وهي المباراة النهائية التي أقيمت في نسخة الموسم الماضي.

وكذلك من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان وميلان ويوفنتوس وأرسنال اليوم.

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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × بوروسيا دورتموند.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

أرسنال × شاختار دونتسك.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

باريس سان جيرمان × بي إس في إيندهوفن.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

يوفنتوس × شتوتجارت.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

ميلان × كلوب بروج.. تذاع المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

أستون فيلا × بولونيا.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

استقلال طهران × النصر.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إس إس سي سبورت 1.

الغرافة × الوصل.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على قناة إس إس سي سبورت إكسترا 1.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد باريس سان جيرمان أرسنال بوروسيا دورتموند
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