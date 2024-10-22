رئيس إنبي: ما عند الأهلي لا يضيع وهذه مشكلة التفاوض معه.. والفارق بين طه عزت وعامر حسين

رفض أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي اعتبار أن التفاوض مع الأهلي أصعب من الزمالك، مفسرا آلية عمله مع كل منهما.

وقال الشريعي في تصريحاته لقناة المحور: "الأمر ليس كذلك ولكن الأهلي يريد الحصول على أفضل جودة بأقل سعر وأفضل شروط. هذا لا يناسبني ومن الممكن أن يأتي رئيس بعدي لإنبي يرى أن هذا لا بأس به".

وأضاف "الحديث عن خداعي للزمالك ليس منطقيا. أنا أعرف كيف أحصل على ما أريده مع إنجاح ما يريده الزمالك".

وأكمل "الأهلي حصل على توقيع محمد حمدي وأحمد نادر حواش وهما في فريق 2003، ولم ينتقلا لأني تدخلت وجددت عقديهما وصعدتهما للفريق الأول".

وأوضح "الأهلي لم يطلب مني أي لاعبين سوى مصطفى شلبي وحين لم يوافقوا على شروطي لم يتم الانتقال. الأحمر توقف عند 13 مليون جنيه ولم أكُن لأبيعه بهذا الرقم".

وواصل "الأهلي المنظومة الأنجح في مستوى الإدارات في مصر بالطبع ولكن لا يوجد أحد أنجح مني على المستوى الشخصي".

وعن حقيقة طلباته من أجل إعارة أحمد خليل كالوشا مدافع الفريق للزمالك قال: "طلبت 10 ملايين جنيه لإعارة كالوشا للزمالك وتوقفت المفاوضات. وكانت هناك إمكانية لإعارته حتى يناير. وهذه ليس اسمها "شهرين" بل الفترة الأولى حتى يناير".

وأوضح "الجدول مضغوط على الجميع وكان هناك مقترح أن يحصل الزمالك عليه حتى يناير ليخوض معه مجموعات الكونفدرالية، وإن كان وضع إنبي صعبا سأستعيده، أما إن كانت الأمور جيدة سنتفق على تجديد الإعارة بشروط ومكافآت جديدة".

وعن مستحقاته لدى الزمالك قال: "لنا عند الزمالك 7 ملايين و350 ألف جنيه ضمن بنود تعاقد زياد كمال، وليس لنا أموال إن فاز الزمالك بالسوبر المصري".

أما عن نسبة الـ 20% المستحقة من انتقال حمدي فتحي من الأهلي إلى الوكرة القطري قال: "حصلت على كامل الأموال من صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وهي قرابة 21 مليون جنيه باحتساب فوارق سعر الدولار، حتى القسط الأخير المستحق في العام القادم سدده الأهلي".

وكشف "لم أقدم شكوى ضد الأهلي وما عند الأهلي لا يضيع. المناقشات كانت تخص طريقة الدفع والتوقيتات فقط لا غير".

وتابع "إنبي يملك أقوى قطاع ناشين في مصر بالبيانات والنتائج وأقوى حتى من الأهلي والزمالك. هل صعد الأهلي لاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول مثل إنبي؟ الأهلي بطل ولا جدال على ذلك ولكن في قطاع الناشئين إنبي بطل الأبطال".

وعن الموسم الجديد للدوري قال: "الموسم الحالي سيشهد نقلة نوعية في مستوى المسابقات على يد طه عزت رئيس لجنة المسابقات الجديد. لا يمكن مقارنته بعامر حسين فالفارق بينهما مثل الحضارة الرومانية والحضارة الفرعونية".

وأكمل "اللائحة الجديدة ليست من صنع الرابطة بل طه عزت والدليل أنه العضو المختلف مع اختفاء مصطلح "السلوك غير الرياضي" من اللائحة وتحديد العقوبات بالأفعال. هذا المصطلح كان يتبع تفسير رئيس الرابطة أو عامر حسين".

وتابع "هناك أخطاء في عمل الرابطة. الانتخابات ستتبع وضع نظام الدوري الجديد، ماذا سيفعل من سيأتي؟ سيكمل العمل الذي تم وضعه بالفعل".

وأخيرا عن اتحاد الكرة قال: "جمال علام لا يصلح لرئاسة اتحاد الكرة، وهاني أبو ريدة سيكون رئيس الاتحاد القادم بنسبة 90%".