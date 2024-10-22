السوبر المصري - رئيس لجنة الحكام يعلق على إلغاء هدف أوباما ولمسة يد أكرم توفيق

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 03:19

كتب : FilGoal

حكام السوبر المصري

علق محمد فاروق رئيس لجنة الحكام على بعض القرارات الجدلية في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال فاروق في تصريحاته لقناة المحور: "كانت هناك أخطاء في نصف نهائي السوبر ولكنها ليست مؤثرة على سير المباريات والأداء بشكل عام جيد للغاية".

وعن إلغاء هدف يوسف أوباما لاعب بيراميدز أمام الزمالك قال: "القرار سليم وكذلك ركلة الجزاء التي نالها بيراميدز. محمود عاشور أفضل حكم فيديو في إفريقيا ويعمل على أفضل الأجهزة. تقنية الفيديو في الإمارات من الأفضل حول العالم".

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أما عن لمسة يد أكرم توفيق لاعب الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا قال: "بدون تفسير للحالات بحد ذاتها، ليست كل لمسة يد تستدعي الإنذار. في هذه الواقعة لا توجد هجمة واعدة تستدعي الإنذار".

أما عن إمكانية تعيين أمين عمر لإدارة نهائي السوبر قال: "كل حكام الساحة المتاحين مرشحين لإدارة المباراة النهائية ولم يتم اتخاذ القرار ولا يوجد أي حديث بشأن الحكام الأجانب".

وأخيرا عما أثير بشأن اعتراض الأهلي على محمود معروف واعتراض الزمالك على أمين عمر قال: "كلام لا أساس له من الصحة".

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وسجل طاهر محمد طاهر هدفي الأهلي، بينما سجل هدف فخري لاكاي هدف سيراميكا.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر.

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