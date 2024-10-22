السوبر المصري - والد عمر كمال يكشف حالة إصابته وفرص لحاقه بالنهائي أمام الزمالك
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 02:56
كتب : FilGoal
كشف كمال عبد الواحد والد عمر ظهير النادي الأهلي عن حالة اللاعب عقب الإصابة التي تعرض لها في نصف نهائي كأس السوبر المصري أمام سيراميكا كليوباترا.
وقال عبد الواحد في تصريحاته لقناة إي تي سي: "عمر شعر بالإصابة بعدما اصطدمت تسديدة فخري لاكاي به".
وأوضح "عمر قال لي إنه شعر بأن العضلة تحركت من مكانها وبمرور الوقت لم يستطع استكمال المباراة".
واختتم "الإصابة مطمئنة بشكل عام، ومن الوارد أن يلحق بنهائي السوبر يوم الخميس".
وتغلب الأهلي على سيراميكا بهدفين مقابل هدف وحيد.
وسجل طاهر ثنائية الأهلي، بالهدف الأسرع في الدقيقة الأولى والثاني في الدقيقة 55.
بينما سجل فخري لاكاي هدف سيراميكا كليوباترا.
وتأهل الأهلي لملاقاة الزمالك في النهائي يوم 24 أكتوبر.
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