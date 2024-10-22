سيدات - مسار لـ في الجول: ينسحبون أمامنا ثم يخسروا 10 أمام المنافس.. وغياب العقوبة يضرنا

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 02:53

كتب : رضا السنباطي

فريق مسار

اشتكت مريم هشام المدير الرياضي لفريق مسار النسائي من تكرار واقعة الانسحاب أمام فريقها في بطولة الدوري.

وقالت هشام في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "كنا نتوقع انسحابات الأندية نظرا للفوارق بين مستوانا ومستوى بعض الأندية الأخرى بجانب عدم وجود لائحة تعاقب الأندية".

وأوضحت "الانسحاب الأول بلا عقوبة والثاني بغرامة وهبوط، ولذلك يختاروا الانسحاب أمامنا".

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وتابعت "دلفي انسحب أمامنا وخسر بـ 10 أهداف أمام البنك الأهلي. نتضرر بسبب فارق الأهداف لأن المباراة ستحسب لنا 2-0 فقط بينما فريق آخر ينافسنا سيفوز عليهم بنتيجة كبيرة وتحديد البطل يتم بفارق الأهداف عند التساوي".

وأكملت "كذلك هذا يؤثر على السجل التهديفي للاعبات وبالتالي فرصهن في الاحتراف بدوريات أقوى".

وكشفت "في الموسم الماضي انسحب 10 فرق من اللعب ضدنا، والاتحاد السكندري سافرنا لمواجهته في الإسكندرية ووصلنا لأرض الملعب ولم يقابلنا أحد ليعتذر حتى. حصلنا على النقاط وعدنا للقاهرة فما الفائدة إذًا"؟

واختتمت "تواصلنا مع الجميع دون إجابة، وهذه مسؤولية اتحاد الكرة".

وحقق 3 فرق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري السيدات، وهم البنك الأهلي ومسار والأهلي بالترتيب وفقا لفارق الأهداف، برصيد 12 نقطة من 4 جولات.

مسار حتى الآن لعب مباراة وشوط خلال تلك الجولات الأربع، حيث انسحب اتحاد بسيون أمامه بعد نهاية الشوط الأول 7-0 لصالحه.

فيما انسحب الاتحاد السكندري ودلفي من مواجهة مسار.

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