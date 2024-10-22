سيدات - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول سبب الانسحاب من مواجهة مسار
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 01:22
كتب : هاني العوضي
كشف عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي في الاتحاد السكندري عن سبب انسحاب فريق السيدات من مواجهة فريق مسار في الدوري
وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الفريق كان لديه 7 إصابات وهذا سبب عدم ذهابه للمباراة".
وكشف "تم إحالة الجهاز الفني للتحقيق لأن مبدأ الانسحاب غير مقبول".
وأوضح "كان من الممكن أن يبلغونا ونتواصل نحن مع اتحاد الكرة لتاجيل المباراة".
وحقق حتى الآن 3 فرق العلامة الكاملة حتى الآن في دوري السيدات، وهم البنك الأهلي ومسار والأهلي بالترتيب وفقا لفارق الأهداف، برصيد 12 نقطة من 4 جولات.
مسار حتى الآن لعب مباراة وشوط خلال تلك الجولات الأربع، حيث انسحب اتحاد بسيون أمامه بعد نهاية الشوط الأول 7-0 لصالحه.
فيما انسحب الاتحاد السكندري ودلفي من مواجهة مسار.
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