الزمالك: نحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي.. وهذا موقفنا من عدم لعب نهائي السوبر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 00:43

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - السوبر المصري

كشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في الإمارات وأمين صندوق النادي مستجدات احتجاز بعض لاعبي الفريق الأبيض في أحد أقسام شرطة أبو ظبي.

وقال المندوه عبر قناة إم بي سي مصر: "اللاعبون أصحاب الأزمة حتى الآن في قسم الشرطة في أبو ظبي، وسيتم عرضهم على النيابة صباح اليوم الثلاثاء".

وأضاف "أرى أن الأزمة بسيطة بسبب الأجواء الحماسية في المباراة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - احتجاز عبد الواحد السيد ونبيل عماد وشلبي لحين العرض على النيابة سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه

وواصل "مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة التي تم توقيعها على اللاعبين المحتجزين في قسم الشرطة".

وأردف "تحدثنا مع الشخص صاحب الأزمة واعتذرنا له وأوضحنا له أن الأمر بسبب حماس المباراة، وكذلك كان يرتدي ملابس عادية لا تميزه عن الجمهور العادي في الملعب".

وأشار "أزمة احتجاز اللاعبين تسببت في حالة عدم تركيز والاستقرار في صفوف الزمالك، وننتظر إنتهاء الأمر ومن ثم اتخاذ القرار المناسب".

وأتم تصريحاته "لا نفكر في الإنسحاب من السوبر، ولكن اليوم تم إهداره من معسكر الزمالك، وسنعقد جلسة لمجلس الإدارة وسنتخذ القرار الصائب".

ماذا حدث

عقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبو ظبي حرر أحد أفراد أمن الملعب محضرا يتهم فيه مصطفى شلبي ونبيل عماد بالاعتداء عليه.

وتوجه الثنائي في اليوم التالي للمباراة إلى أحد أقسام الشرطة في أبو ظبي للإدلاء بأقواله في الواقعة.

وكشف FilGoal.com أن نبيل عماد ومصطفى شلبي تم احتجازهما في قسم الشرطة بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة، وهو الثلاثي الذي تم اتهامه من قبل فرد الأمن الإماراتي بالاعتداء عليه.

بعدها أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حسين لبيب رئيس النادي سيعقد جلسة مع حسام المندوه رئيس البعثة في الإمارات وأحمد سليمان عضو المجلس بالإضافة إلى باقي أعضاء مجلس الإدارة لدراسة إمكانية عدم استكمال الفريق لبطولة السوبر والعودة للقاهرة بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة.

ثم أكد حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك أن مجلس أبو ظبي الرياضي سدد الغرامة المالية التي تم توقيعها على الثلاثي المحتجز في قسم الشرطة.

وسيتم عرض الثلاثي على نيابة أبو ظبي صباح الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر.

الزمالك السوبر المصري حسام المندوه نبيل عماد مصطفى شلبي عبد الواحد السيد
نرشح لكم
سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة لا قنوات جديدة.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة الدوري المصري حصريا وفاة شحتة الإسكندراني نجم الجيل الذهبي للاتحاد استثناء 5 مباريات.. المصري يعلن خوض مبارياته على ستاد السويس الجديد جمال علام يناقش مع موتسيبي العقبات التي تواجه اتحاد شمال إفريقيا المليون الثانية.. تسلسل زمني لعقوبات الأهلي على كهربا
أخر الأخبار
سيدات - الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول سبب الانسحاب من مواجهة مسار 59 دقيقة | رياضة نسائية
الزمالك: نحاول حل أزمة اللاعبين المحتجزين في أبو ظبي.. وهذا موقفنا من عدم لعب نهائي السوبر ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - احتجاز عبد الواحد السيد ونبيل عماد وشلبي لحين العرض على النيابة ساعة | الكرة المصرية
سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري 2 ساعة | الكرة المصرية
بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه 3 ساعة | آسيا
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 3 ساعة | الدوري المصري
بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة 3 ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة 4 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة