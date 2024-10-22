خبر في الجول - احتجاز عبد الواحد السيد ونبيل عماد وشلبي لحين العرض على النيابة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي - عبد الواحد السيد - نبيل عماد

تواصل أزمة احتجاز لاعبي الزمالك في الإمارات العربية المتحدة تطوراتها على خلفية اتهام وجهه فرد أمن في الملعب بالاعتداء.

وكشف مصدر لـ FilGoal.com أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك ومصطفى شلبي جناح الأبيض، ونبيل عماد لاعب وسط الفريق، لا يزالوا رهن الاحتجاز.

وسيبقى الوضع قائما لحين الفصل في الأمر صباح اليوم الثلاثاء أمام نيابة أبو ظبي.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة: "الثلاثي عبد الواحد السيد، ومصطفى شلبي، ونبيل عماد مازال محتجزا لحين الفصل في الأمر صباح الثلاثاء أمام نيابة أبو ظبي مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة بصورة ودية تقديرا لتميز علاقات البلدين على مختلف المستويات وحفاظا على مكتسبات إقامة السوبر المصري في دولة الإمارات منذ عدة سنوات".

وأوضح "وفقاً للحديث مع بعض المعنيين بالشأن الرياضي والمواطنين المصريين المقيمين في الإمارات، فإن نادي الزمالك يتمتع بشعبية كبيرة وملحوظة في أنحاء الإمارات، ويوجد حرص كبير علي مشاركته في بطولة السوبر لإنجاحها وخروجها بالشكل الذي يليق بمكانة البلدين، وعلي الرغم إن الواقعة التي حدثت أضفت أجواء مختلفة إلا أن هناك تقدير ملحوظ للدور الذي تقوم به السلطات والأمن الإماراتي في تنظيم المباريات والمناسبات الرياضية".

وبدأت القصة بتحرير فرد أمن لمحضر يتهم فيه ثنائي الزمالك نبيل عماد ومصطفى شلبي بالاعتداء عليه أثناء مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأشارت بعض الأنباء إلى وجود لاعب ثالث متهم، قبل أن يتضح أنه مدير الكرة عبد الواحد السيد.

على الجانب الآخر كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن دراسة إدارة النادي للاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات والعودة إلى القاهرة.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي:

"اجتماع عاجل الآن بين حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

"حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم".

ووقعت هذه الأحداث على هامش مباراة الزمالك وبيراميدز التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء تحديد المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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