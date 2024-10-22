سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

ثروت سويلم

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية عن استمرار عدد الحضور الجماهيري في الدوري المصري بالموسم المقبل بنفس العدد الذي انتهى به الموسم الماضي.

وقال سويلم عبر قناة صدى البلد: "بكل تأكيد ستقام المباراة في موعدها أنت تتكلم عن حدث كبير يقام في واحدة من أقرب الدول العربية لمصر وإن شاء الله تنتهي تلك الأحداث على خير".

وواصل "لو الأهلي والزمالك غير متواجدين بالسوبر المصري هل كانت الإمارات ستستضيف البطولة؟ حديثي عن ضرورة مشاركة الأهلي كان تمني ولم أقل إن اللائحة ستتغير ولكن أدليت برأيي إن تواجد الفريقين في البطولة يضيف إليها قيمة أكبر ومن الوارد أن لا يصلوا للنهائي سويا".

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وأكمل "كل الاحترام لشعب الإمارات والقيادات ومن الوارد حدوث شيء معين أو خلل في أي مباراة والعقوبة تأتي من النادي بنفسه وإن شاء الله ستمر تلك الازمة وإن كان أي تجاوز قد حدث فهو بسبب الغضب أثناء المباراة".

وتابع "تصريح أيمن الرمادي حول معرفته بالقرعة؟ لقد تعاقدنا مع شركة ألمانية ولإدارة كل شيء بالدوري ويتم التشكيك بنا منذ اليوم الأول".

وشدد "كان هناك حرص على وجود وجه جديد لإدارة المسابقات واختيار طه عزت بسبب خبرته في الإمارات وتم ترشيحه من قبل خبراء في كرة القدم".

وكشف "عامر حسين لم يتلق أي أموال نظير تواجده في رابطة الأندية بالعكس كان يتنقل على حسابه وكان يتحمل جميع تكاليف المسابقات".

وأضاف "إزالة جملة عقوبة مخالفة السلوك الرياضي جاءت كونها مطاطية ولذلك حددنا كل عقوبة بحد ذاتها وفي وقت سابق العقوبات كانت تعتمد على تحليل الموقف وكانت تختلف من حدث للآخر بشكل تقديري ولذلك أصرينا على تحديد عقوبة لكل فعل بشكل منفرد في اللائحة الجديدة".

وأردف "عدد الجماهير في دوري الموسم الجديد سيكون كما أنهينا الموسم الماضي حتى الآن والتزام الجماهير سيزيد من عددهم".

وأتم "المعلومات التي أملكها هي أن التحكيم سيكون مصريا في نهائي كأس السوبر المصري".

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