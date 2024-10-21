بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه

فاز أهلي جدة على الريان القطري بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة.

سجل ثنائية الأهلي في المباراة كل من جابري فييجا وفراس البريكان، بينما أحرز الريان هدفه عن طريق فهد الحمد بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة التاسعة في المركز الثاني خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق الأهداف، بينما استمر الريان بدون نقاط في المركز الـ 12 والأخير.

المباراة شهدت مشاركة محمود حسن "تريزيجيه" مع الريان في دقائقها بالكامل من البداية.

تقدم جابري فييجا بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 16 من ركلة ركنية نفذت بشكل مباشر في المرمى.

وأضاف البريكان الهدف الثاني في الدقيقة 38 برأسية مستغلا عرضية من رياض محرز.

وأحرز الريان هدفه الوحيد في الدقيقة 65 بالخطأ من رأسية فهد الحمد.

وسيلعب الريان مباراته المقبلة خارج ملعبه ضد باختاكور الإيراني، بينما يلتقي أهلي جدة مع الشرطة العراقي.