مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 23:04

كتب : أحمد الخولي

الزمالك

كشف مصدر مسؤول من اتحاد الكرة ماذا يحدث في حالة انسحاب أحد الفرق من السوبر المصري أثناء إقامة البطولة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لائحة السوبر المصري بشكلها الجديد لا يوجد بها نقطة تفسر ماذا يحدث في حالة انسحاب أحد الفرق أثناء البطولة".

وأضاف "في حالة قرر الزمالك بشكل نهائي عدم استكمال السوبر المصري سيتم الرجوع إلى عامر حسين المشرف على المسابقات في اتحاد الكرة لاتخاذ القرار".

أخبار متعلقة:
بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة

ويدرس الزمالك في الوقت الحالي موقفه من عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة، وذلك في اجتماع بين حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس بعثة الأبيض في الإمارات.

وأعلن أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك احتجاز بعض لاعبي الفريق في قسم الشرطة في أبو ظبي.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري للنخبة بالبطاقة الذهبية التي تختار بها اللجنة المنظمة للبطولة رابع الفرق، بعد بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن مصطفى شلبي أدلى بأقواله رفقة زميله نبيل عماد أمام نيابة أبو ظبي، وذلك بعد تحرير فرد أمن لمحضر يتهمهما فيه بالاعتداء عليه أثناء مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وفاز الزمالك على منافسه بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء مركزي الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الزمالك السوبر المصري اتحاد الكرة
نرشح لكم
سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة لا قنوات جديدة.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة الدوري المصري حصريا وفاة شحتة الإسكندراني نجم الجيل الذهبي للاتحاد استثناء 5 مباريات.. المصري يعلن خوض مبارياته على ستاد السويس الجديد جمال علام يناقش مع موتسيبي العقبات التي تواجه اتحاد شمال إفريقيا المليون الثانية.. تسلسل زمني لعقوبات الأهلي على كهربا السوبر المصري - الجزيري: ركزنا حتى الدقيقة الأخيرة ضد بيراميدز.. وسعيد بالتسجيل
أخر الأخبار
سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري 5 دقيقة | الكرة المصرية
بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه ساعة | آسيا
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر ساعة | الدوري المصري
بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة 2 ساعة | الكرة المصرية
ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم مباراة الأهلي والعين 2 ساعة | الكرة المصرية
هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية 2 ساعة | آسيا
بقيادة التركي أوموت.. طاقم حكام مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف كواليس استبعاد كهربا وسفره إلى مصر.. وموقف اللاعبين