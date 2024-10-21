مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر

كشف مصدر مسؤول من اتحاد الكرة ماذا يحدث في حالة انسحاب أحد الفرق من السوبر المصري أثناء إقامة البطولة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لائحة السوبر المصري بشكلها الجديد لا يوجد بها نقطة تفسر ماذا يحدث في حالة انسحاب أحد الفرق أثناء البطولة".

وأضاف "في حالة قرر الزمالك بشكل نهائي عدم استكمال السوبر المصري سيتم الرجوع إلى عامر حسين المشرف على المسابقات في اتحاد الكرة لاتخاذ القرار".

ويدرس الزمالك في الوقت الحالي موقفه من عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة، وذلك في اجتماع بين حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس بعثة الأبيض في الإمارات.

وأعلن أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك احتجاز بعض لاعبي الفريق في قسم الشرطة في أبو ظبي.

ويشارك الزمالك في السوبر المصري للنخبة بالبطاقة الذهبية التي تختار بها اللجنة المنظمة للبطولة رابع الفرق، بعد بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن مصطفى شلبي أدلى بأقواله رفقة زميله نبيل عماد أمام نيابة أبو ظبي، وذلك بعد تحرير فرد أمن لمحضر يتهمهما فيه بالاعتداء عليه أثناء مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وفاز الزمالك على منافسه بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء مركزي الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.