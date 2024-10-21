بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي لاعب الزمالك

وجه مصطفى شلبي لاعب الزمالك رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تواجده مع فريقه في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

الزمالك

وتتواجد بعثة الزمالك في أبو ظبي للمشاركة في السوبر المصري للنخبة 2024.

وأعلن أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك احتجاز بعض لاعبي الفريق في قسم الشرطة في أبو ظبي.

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ونشر شلبي صورة قيود حديدية معلقها عليها "شكرا على كرم الضيافة".

وحسبما علم FilGoal.com فإن مصطفى شلبي أدلى بأقواله رفقة زميله نبيل عماد أمام نيابة أبو ظبي، وذلك بعد تحرير فرد أمن لمحضر يتهمهما فيه بالاعتداء عليه أثناء مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وفاز الزمالك على منافسه بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء مركزي الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكشف أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك عن عقد اجتماع بين حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس بعثة الفريق الأبيض في الإمارات لبحث إمكانية الاعتذار عن عدم استكمال البطولة والعودة للقاهرة.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي:

"اجتماع عاجل الآن بين حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

"حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم".

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