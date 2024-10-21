السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن دراسة إدارة النادي للاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات والعودة إلى القاهرة.

وكتب سالم عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي:

"اجتماع عاجل الآن بين حسين لبيب رئيس النادي وحسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة لبحث الاعتذار عن عدم استكمال بطولة السوبر المصري والعودة إلى القاهرة في أقرب وقت بسبب الأجواء غير المناسبة والضغوط غير المحتملة التي تتعرض لها البعثة".

"حيث يتواجد رئيس المجلس ورئيس البعثة في قسم الشرطة منذ الصباح الباكر بسبب قرار المسؤولين باحتجاز اللاعبين وإصرار الإدارة على عدم التخلي عنهم".

ماذا حدث؟

أدلي ثنائي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد بأقواله اليوم الاثنين أمام نيابة أبو ظبي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أقوال شلبي وعماد قد أخذت أمام نيابة أبو ظبي، بعد تحرير فرد أمن لمحضر يتهمهما فيه بالاعتداء عليه أثناء مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

جاء ذلك على هامش مباراة الزمالك وبيراميدز التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وتقدم إبراهيم عادل لبيراميدز، بينما تعادل سيف الدين الجزيري للزمالك.

وألغت تقنية الفيديو هدف بيراميدز الذي سجله يوسف أوباما في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بداعي التسلل.

وبذلك تأهل الزمالك للنهائي ولحق به الأهلي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1.

وتقام المباراة النهائية يوم الخميس 24 أكتوبر، وكذلك يلعب لقاء مركزي الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.