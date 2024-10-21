هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية

فاز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري أبطال آسيا.

وعاد الهلال من ملعب طحنون بن زايد بفوز مثير على العين، انتقم به من هزيمته الموسم الماضي التي أقصته من البطولة ذاتها.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من البداية وحتى النهاية واستمرت لـ115 دقيقة بالوقت بدل الضائع.

كما شهدت المواجهة التاريخية عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة.

وتقاسم سفيان رحيمي نجم العين وسالم الدوسري نجم الهلال خطف الأضواء في الملعب بعدما سجل كل منهما 3 أهداف "هاتريك" لفريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد.

وتجمد رصيد العين عند النقطة 1 وتراجع للمركز العاشر.

وصف المباراة

تقدم الهلال في الدقيقة 26 عن طريق رينان لودي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

ونجح سفيان رحيمي في تسجيل التعادل للعين في الدقيقة 39 بعد متابعة للكرة من أمام المرمى بعد عرضية أرضية من ناحية اليسار.

رحيمي الهداف يأبى أن ينهي الشوط الأول دون أن يسجل 💪 هدف التعادل للعين بقدم الهداف المغربي⚽pic.twitter.com/mLAAbU1rme — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2024

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الهلال الثاني بضربة رأسية مميزة مستغلا عدم رقابته من دفاع العين.

وأبى سالم الدوسري أن ينتهي الشوط بهذه النتيجة ليسجل الهدف الثالث للهلال بعد انفراد بالمرمى ومراوغة الحارس في الدقيقة 45+5.

سالم الدوسري مر من هنا ⚡ النجم السعودي سجل الهدف الثالث في مرمى العين ⚽pic.twitter.com/5baighMMbs — FilGoal (@FilGoal) October 21, 2024

لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية مقابل هدفين.

في الشوط الثاني ظهر العين بشكل أفضل وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق سانابريا بعد متابعة لعرضية البديل لابا كودجو.

لكن الهلال رد سريعا بالهدف الرابع عن طريق نجمه وقائده سالم الدوسري في الدقيقة 65.

واستمرت الإثارة وهذه المرة نجح العين في التسجيل عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومرة جديدة رد الهلال بالهدف الخامس بقدم سالم الدوسري الذي أكمل "الهاتريك" في الدقيقة 75 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

عودة نيمار

وشهدت المباراة عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك نيمار في الدقيقة 78 بدلا من ناصر الدوسري.

وحتى تكتمل الإثارة تلقى الهلال ضربة قوية بعد طرد مدافعه علي البليهي بعد لمسة يد للكرة ومنع انفراد لابا كودجو من أمام منطقة الجزاء.

وأعلن الحكم عن إضافة 12 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.

ولم يسكت العين واستمر في الهجوم ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة سفيان رحيمي من قبل حسان تمبكتي مدافع الهلال.

وتقدم رحيمي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف العين الرابع في الدقيقة 95.

واستمرت محاولات العين في الدقائق المتبقية لإحراز التعادل وشكلت هجماته خطورة كبيرة على مرمى الهلال وكاد أن يسجل في أكثر من مرة لكن جميع الفرص ضاعت لتنتهي المباراة بفوز الهلال 5-4.

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