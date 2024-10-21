هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 21:26

كتب : عمرو عبد المنعم

سالم الدوسري نجم الهلال السعودي

فاز الهلال السعودي على مضيفه العين الإماراتي بنتيجة 5-4 في واحدة من أكثر المباريات إثارة في تاريخ دوري أبطال آسيا.

سفيان رحيمي

النادي : العين

سالم الدوسري

النادي : الهلال

العين
الهلال

وعاد الهلال من ملعب طحنون بن زايد بفوز مثير على العين، انتقم به من هزيمته الموسم الماضي التي أقصته من البطولة ذاتها.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة من البداية وحتى النهاية واستمرت لـ115 دقيقة بالوقت بدل الضائع.

أخبار متعلقة:
فارس نيوزيلندي ينقذ حصانه من الموت في إحدى سباقات أستراليا عودة نيمار لمقاعد بدلاء الهلال ضد العين في أبطال آسيا

كما شهدت المواجهة التاريخية عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة مع الهلال بعد تعافيه من الإصابة.

وتقاسم سفيان رحيمي نجم العين وسالم الدوسري نجم الهلال خطف الأضواء في الملعب بعدما سجل كل منهما 3 أهداف "هاتريك" لفريقه.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة الغربية لدوري أبطال آسيا للنخبة بنظامه الجديد.

وتجمد رصيد العين عند النقطة 1 وتراجع للمركز العاشر.

وصف المباراة

Image

تقدم الهلال في الدقيقة 26 عن طريق رينان لودي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار الحارس.

ونجح سفيان رحيمي في تسجيل التعادل للعين في الدقيقة 39 بعد متابعة للكرة من أمام المرمى بعد عرضية أرضية من ناحية اليسار.

وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع سجل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف الهلال الثاني بضربة رأسية مميزة مستغلا عدم رقابته من دفاع العين.

وأبى سالم الدوسري أن ينتهي الشوط بهذه النتيجة ليسجل الهدف الثالث للهلال بعد انفراد بالمرمى ومراوغة الحارس في الدقيقة 45+5.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال بثلاثية مقابل هدفين.

في الشوط الثاني ظهر العين بشكل أفضل وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق سانابريا بعد متابعة لعرضية البديل لابا كودجو.

لكن الهلال رد سريعا بالهدف الرابع عن طريق نجمه وقائده سالم الدوسري في الدقيقة 65.

واستمرت الإثارة وهذه المرة نجح العين في التسجيل عن طريق سفيان رحيمي في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومرة جديدة رد الهلال بالهدف الخامس بقدم سالم الدوسري الذي أكمل "الهاتريك" في الدقيقة 75 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد.

عودة نيمار

وشهدت المباراة عودة النجم البرازيلي نيمار للمشاركة بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك نيمار في الدقيقة 78 بدلا من ناصر الدوسري.

وحتى تكتمل الإثارة تلقى الهلال ضربة قوية بعد طرد مدافعه علي البليهي بعد لمسة يد للكرة ومنع انفراد لابا كودجو من أمام منطقة الجزاء.

وأعلن الحكم عن إضافة 12 دقيقة كوقت محتسب بدل ضائع.

ولم يسكت العين واستمر في الهجوم ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 94 بعد عرقلة سفيان رحيمي من قبل حسان تمبكتي مدافع الهلال.

وتقدم رحيمي لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف العين الرابع في الدقيقة 95.

واستمرت محاولات العين في الدقائق المتبقية لإحراز التعادل وشكلت هجماته خطورة كبيرة على مرمى الهلال وكاد أن يسجل في أكثر من مرة لكن جميع الفرص ضاعت لتنتهي المباراة بفوز الهلال 5-4.

سالم الدوسري سفيان رحيمي الهلال السعودي العين الإماراتي دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه انتهت دوري أبطال آسيا - الريان (1)-(2) أهلي جدة تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة أهلي جدة انتهت أبطال آسيا – العين (4)-(5) الهلال.. فوز الأزرق عودة نيمار لمقاعد بدلاء الهلال ضد العين في أبطال آسيا النني يساهم في تأهل الجزيرة لـ ربع نهائي كأس رئيس الإمارات تصفيات كأس العالم - تحديد ملعب مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية جيسوس يكشف موقف نيمار وبونو من مواجهة العين
أخر الأخبار
سويلم: عدد الجماهير سيستمر كما انتهى بالموسم الماضي.. والتحكيم في نهائي السوبر مصري 10 دقيقة | الكرة المصرية
بلا فوز في آسيا.. الريان يخسر من أهلي جدة بمشاركة تريزيجيه ساعة | آسيا
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر ساعة | الدوري المصري
بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة ساعة | الدوري المصري
السوبر المصري - اجتماع عاجل في الزمالك لبحث عدم استكمال البطولة 2 ساعة | الكرة المصرية
ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم مباراة الأهلي والعين 2 ساعة | الكرة المصرية
هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية 2 ساعة | آسيا
بقيادة التركي أوموت.. طاقم حكام مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 2 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف كواليس استبعاد كهربا وسفره إلى مصر.. وموقف اللاعبين