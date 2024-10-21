خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في إنتركونتيننتال

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في بطولة إنتركونتيننتال.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

احجز تذكرتك من هنا

أخبار متعلقة:
كرة نسائية – الأهلي بالعلامة الكاملة برباعية في المعادي واليخت.. والزمالك يهزم المقاولون المليون الثانية.. تسلسل زمني لعقوبات الأهلي على كهربا تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة أهلي جدة

قبل أيام، كشف الأهلي التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد سعد شلبي للدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال.

واستجاب الأهلي بحسب موقعه الرسمي لكافة طلبات النادي الإماراتي فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص للمقصورة الزجاجية بالكامل لكبار للمسؤولين في نادي العين بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي.

فيما تحدد للمران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

لا يتوفر وصف.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

الأهلي العين إنتركونتيننتال
نرشح لكم
ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم مباراة الأهلي والعين بقيادة التركي أوموت.. طاقم حكام مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال لا قنوات جديدة.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة الدوري المصري حصريا وفاة شحتة الإسكندراني نجم الجيل الذهبي للاتحاد استثناء 5 مباريات.. المصري يعلن خوض مبارياته على ستاد السويس الجديد جمال علام يناقش مع موتسيبي العقبات التي تواجه اتحاد شمال إفريقيا المليون الثانية.. تسلسل زمني لعقوبات الأهلي على كهربا انتهت دوري المحترفين - لافيينا (1)-(1) طنطا
أخر الأخبار
ضربه رئيس نادٍ وعاش أسوأ كابوس ممكن.. من هو أوموت حكم مباراة الأهلي والعين 20 دقيقة | الكرة المصرية
هاتريك الدوسري وآخر لـ رحيمي و9 أهداف وطرد.. الهلال يهزم العين في مباراة تاريخية 33 دقيقة | آسيا
بقيادة التركي أوموت.. طاقم حكام مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 35 دقيقة | الكرة المصرية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين في إنتركونتيننتال 51 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة دوري أبطال آسيا - الريان (0)-(2) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول ساعة | آسيا
تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة أهلي جدة ساعة | آسيا
دوري المحترفين - أسوان يعود من القاهرة بفوز صعب على الترسانة ساعة | القسم الثاني
عودة براهيم دياز لتدريبات ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. إلى النهائي وفوز قاتل في الثانية الأخيرة 2 قرعة الدوري المصري - إعلان جدول المسابقة حتى نهاية الدور الأول.. وموعد قمة الأهلي والزمالك 3 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي 4 في الجول يكشف كواليس استبعاد كهربا وسفره إلى مصر.. وموقف اللاعبين