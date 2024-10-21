انتهت دوري أبطال آسيا - الريان (1)-(2) أهلي جدة
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 20:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الريان ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.
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نهاية المباراة
ق84. إنقاذ من على خط مرمى الأهلي.
ق67. جووووول أول للريان عن طريق فهد الحمد بالخطأ في مرماه.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38. جووووول الثاني للأهلي عن طريق فيراس البريكان برأسية.
ق16. جوووووول أول رااائع لأهلي جدة من ركنية مباشرة في المرمى من جابري فييجا.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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