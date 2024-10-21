تشكيل الريان - تريزيجيه أساسي في مواجهة أهلي جدة
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن يونس علي رحماتي مدرب الريان تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أهلي جدة.
ويلتقي الريان مع أهلي جدة في الجولة الثالثة من الدور الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويشهد التشكيل تواجد محمود حسن "تريزيجيه" كأساسي بصفوف الريان.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: باولو فيكتور.
الدفاع: محمد صالح – أندري أمارو – دافيد جارسيا – حازم شحاتة.
الوسط: عبد العزيز حاتم – جوليان دي سارت – محمود حسن تريزيجيه.
الهجوم: جوشوا برينيت – روجير جويديش – أشرف بنشرقي.ش
ويحتل الريان المركز الـ 12 والأخير بدون نقاط في المجموعة الغربية، بينما يحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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