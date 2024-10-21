دوري المحترفين - أسوان يعود من القاهرة بفوز صعب على الترسانة

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 20:12

كتب : FilGoal

فريق أسوان

حقق أسوان فوزا صعبا على الترسانة بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة الثالثة من دوري المحترفين المصري.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن وادي دجلة والمقاولون صاحبا الصدارة، بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة الرابعة في المركز الـ 13.

الشوط الأول لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة من كلا الفريقين.

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في الشوط الثاني تقدم الترسانة بهدف في الدقيقة 65 ولكنه لم يحتسب لوجود خطأ ضد حارس المرمى.

وفي الدقيقة 87 أحرز أحمد أيمن هدف فوز أسوان من انفراد بالمرمى.

وسيلعب أسوان مباراته المقبلة ضد القناة يوم الإثنين المقبل 28 أكتوبر، بينما يلتقي الترسانة مع المنصورة يوم الأحد.

الترسانة أسوان دوري المحترفين
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