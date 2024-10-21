عودة براهيم دياز لتدريبات ريال مدريد

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 19:53

كتب : FilGoal

براهيم دياز

عاد براهيم دياز لاعب ريال مدريد لتدريبات الفريق الجماعية بعد شفاؤه من الإصابة التي تعرض لها.

ويغيب دياز منذ منتصف سبتمبر الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد ريال سوسيداد.

حين أصيب اللاعب المغربي أفادت صحيفة آس الإسبانية أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة في العضلة الأمامية ولكن يبدو وأن تعافيه سار بشكل أفضل من المتوقع.

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وشارك دياز منذ بداية الموسم في 6 مباريات وخلالها سجل هدفا وصنع آخر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقد يدخل اللاعب في قائمة ريال مدريد لمواجهة دورتموند أو بحد أقصى التواجد ضد برشلونة في الكلاسيكو.

ريال مدريد براهيم دياز
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