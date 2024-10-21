لا قنوات جديدة.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة الدوري المصري حصريا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 19:30

كتب : FilGoal

أون تايم سبورتس

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إذاعة مباريات الدوري المصري في الموسم المقبل 2024/2025 بشكل حصري.

وتذيع أون تايم سبورتس الدوري المصري بشكل حصري.

ولم تحصل أي قناة مصرية أخرى أو عربية على حقوق إذاعة مباريات الدوري المصري كما انتشر في الفترة المقبلة.

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كما أعلنت أون تايم سبورتس إذاعة مباريات بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة أيضا بشكل حصري.

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وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 30 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة بنظام الدور الواحد ثم المرحلة الثانية والتي تضم مجموعتين.

وتكون المجموعة الأولى للمنافسة على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات الإفريقية وتضم 9 فرق تصعد برصيدها من النقاط بعد المرحلة الأولى.

بينما تضم المجموعة الثانية 9 فرق تتنافس على الهروب من الهبوط، ويهبط منها فريقين لدوري المحترفين.

الدوري المصري أون تايم سبورتس
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