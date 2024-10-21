كرة نسائية – الأهلي بالعلامة الكاملة برباعية في المعادي واليخت.. والزمالك يهزم المقاولون

فاز فريق الأهلي للكرة النسائية على المعادي واليخت برباعية دون رد في الجولة الرابعة من الدوري المصري في نسخته الأولى.

وسجل رباعية الأهلي في المباراة اللاعبة تشارتي روبن هدفين، وحبيبة عمر هدفين أيضا.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 12 بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات له.

أما الزمالك حقق الفوز على المقاولون العرب بهدفين لهدف.

وسجل ثنائية الزمالك كل من أليس، وسليمزي.

وفي باقي مباريات الجولة الرابعة فاز بيراميدز على إنبي بهدفين، والبنك الأهلي على الجونة بخماسية دون رد.

وانسحب فريق دلفي أمام مسار ليخسر بنتيجة 2-0.

وفاز بالم هيلز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-3، فاز الطيران على اتحاد بسيون بهدف دون رد، وأخيرا فاز زد على مودرن سبورت بهدفين لهدف.