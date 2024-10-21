انتهت أبطال آسيا – العين (4)-(5) الهلال.. فوز الأزرق

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

الهلال السعودي - العين الإماراتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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فوز الهلال 5-4

ق 95: جوووووووووووووول سفيان رحيمي والرابع من ركلة جزاء

ق 94: ركلة جزاء حصل عليها سفيان رحيمي بعد تدخل من حسان تبمكتي

ق 82: طرد علي البليهي بعد لمسة يد أمام منطقة الجزاء

ق 75: جووووووووول سالم الدوسري والخامس للهلال

ق 68: جوووووووول رحيمي والثالث للعين

ق 65: جووووول سالم الدوسري والرابع للهلال

ق 63: جوووووووول الثاني للعين عن طريق سانابريا

نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال 2-1

ق50. جووووول الثااالث للهلال عن طريق سالم الدوسري بعد المرور من حارس المرمى.

ق 47: جووووووووووووول الثاني من سافيتش

ق 39: جووووووووووول سفيان رحيمي والتعادل

ق 26: جووووووووول أول رينان لودي

ق 7: هدف غير محتسب من سفيان رحيمي

انطلاق المباراة

الهلال السعودي العين الإماراتي دوري أبطال آسيا
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