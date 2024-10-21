انتهت أبطال آسيا – العين (4)-(5) الهلال.. فوز الأزرق
الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 18:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
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فوز الهلال 5-4
ق 95: جوووووووووووووول سفيان رحيمي والرابع من ركلة جزاء
ق 94: ركلة جزاء حصل عليها سفيان رحيمي بعد تدخل من حسان تبمكتي
ق 82: طرد علي البليهي بعد لمسة يد أمام منطقة الجزاء
ق 75: جووووووووول سالم الدوسري والخامس للهلال
ق 68: جوووووووول رحيمي والثالث للعين
ق 65: جووووول سالم الدوسري والرابع للهلال
ق 63: جوووووووول الثاني للعين عن طريق سانابريا
نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال 2-1
ق50. جووووول الثااالث للهلال عن طريق سالم الدوسري بعد المرور من حارس المرمى.
ق 47: جووووووووووووول الثاني من سافيتش
ق 39: جووووووووووول سفيان رحيمي والتعادل
ق 26: جووووووووول أول رينان لودي
ق 7: هدف غير محتسب من سفيان رحيمي
انطلاق المباراة