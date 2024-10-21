فارس نيوزيلندي ينقذ حصانه من الموت في إحدى سباقات أستراليا

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

جيسون كوليس الفارس النيوزيلندي وحصانه

أنقذ جيسون كوليس الفارس النيوزيلندي حصانه من الموت خلال إحدى سباقات الخيول في سيدني بأستراليا.

وأثناء سباق سباق "سيندي ستيكس" للخيول في مضمار رويال راندويك قبل أيام، تعرض الحصان "ثنك أباوت إت" لوعكة مفاجئة جعلته يسقط على الأرض مما تسبب في وقوع الفارس جيسون كوليس من فوقه.

وظهر الحصان على الأرض وهو يركل ساقيه في الهواء متألما ولا يعرف أحد ماذا أصابه.

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ورغم إصابة الفارس جيسون كوليت في كتفه بعد سقوطه على الأرض، إلا أنه قام وركض نحو حصانه وحاول رفع ساقيه ظنا منه أنه يعاني من إصابة في الساق.

ولكن اتضح بعد ذلك أن الحصان تعرض لنزيف رئوي مفاجئ ودخل في حالة ضيق تنفس وهو ما عرفه الفارس بسبب خروج الدم من أنف الحصان.

وسريعا طلب الفارس تدخل الأطباء الذين ركضوا بسرعة نحو الحصان لإسعافه.

وبالفعل تم إسعاف الحصان البالغ من العمر 6 سنوات سريعا ثم انسحب من السباق.

ويحكي الفارس جيسون في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قائلا: "أدركت أن الحصان غير سليم عندما انحرف بي وهو يركض في السباق وكنت أعلم أننا نقترب من السقوط لكني كنت محظوظا لأنني تمكنت من القفز في الوقت المناسب".

وتشير الصحيفة إلى أن تعافي الحصان من نوبة النزيف الرئوي الذي تعرض لها يتعبر "معجزة" لأن هذه الحالة تتسبب في وفاة الخيول في معظم الأوقات.

وشوهد الحصان بعد ذلك وهو يسير عائدا إلى الإسطبل الخاص به بعد تلقيه العلاج.

سباقات الخيول جيسون كوليس الفارس النيوزيلندي
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